Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИ

Трамп считал, что Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп испытывал непреодолимую ненависть к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Об этом рассказали действующие и бывшие чиновники администрации американского лидера.

Об этом сообщает The Washington Post ссылаясь на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Трамп считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы сорвать его президентскую кампанию 2016 года.

Реклама

На этой же встрече президент США сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди". По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

"Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (бывшая соперница Трампа на выборах в 2016, – ред.). Были обвинения, что они нанесли ему вред. Он просто ненавидел Украину", – рассказал источник американского издания.

Напомним, мы сообщали, что в США опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией. Президент США хотел получить украденную переписку Хиллари Клинтон.

Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама