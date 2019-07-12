Трамп неожиданно заявил о смерти Шварценеггера

Легендарный актер отреагировал мгновенно, заверив всех, что он жив и здоров

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о том, что легендарный актер Арнольд Шварценеггер – умер.

Слова американского лидера цитировал корреспондент агентства Yahoo News Хантер Уокер. Журналист утверждает, что услышал такое заявление в Белом доме. Сам Шварценеггер отреагировал на слухи довольно быстро, и заверил всех, что он жив и здоров.

Позже выяснилось, что американского президента просто неправильно поняли, а слово "смерть" он использовал образно, имея в виду провальные рейтинги шоу "Ученик". Дональд Трамп был ведущим этого проекта почти 10 лет, а в 2017-м его заменил "Железный Арни".

Напомним, согласно последнему опросу телеканала ABC News и газеты The Washington Post, поддержка президента Дональда Трампа гражданами США достигла рекордного уровня - 44%.

Мы также писали о дипломатическом скандале между Вашингтоном и Лондоном - в СМИ утекли письма британского посла Кима Даррока, который называл администрацию США недееспособной, непредсказуемой, расколотой, дипломатично неуклюжей и неумелой.

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