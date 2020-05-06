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Трамп о коронавирусе в США: Это хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября

6 мая, 22:39

Елена Вус

По его словам, США пережили худшую атаку, которая когда-либо была в стране

Президент США Дональд Трамп, который ранее сравнил борьбу с коронавирусом и разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого ему объявили импичмент, заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением COVID-19 оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

Об этом Трамп сказал в среду журналистам в Белом доме, сообщает AFP.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем (атака на – Ред.) Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года) и этого не должно было случиться", - отметил он.

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По последним данным, в США зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 71 тысячи человек скончались. Несмотря на это, в ближайшие дни в большинстве штатов могут быть отменены санитарные ограничения по недопущению распространения эпидемии.

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Как известно, в результате неожиданной атаки Японии на военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях, произошедшей 7 декабря 1941 года, погибли около 2400 американцев.

Помимо 12 потопленных в атаке на Перл-Харбор кораблей, было повреждено еще 9; в тот день американская армия не досчиталась 164 самолетов. При этом погибли 62 японца.

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После нападения на Перл-Харбор президент США Франклин Рузвельт обратился в Конгресс США с предложением об объявлении войны, которое было поддержано в считанные часы.

Через три дня войну США объявила Германия.

Это было последнее нападение на США на американской земле вплоть до нападения "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года, которое также потрясло всю страну и заставило Америку начать войну в Афганистане и изменить стратегическую оборонную концепцию.

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США 11 сентября теракты Перл Харбор коронавирус Дональд Трамп COVID-19

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