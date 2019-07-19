Трамп обсудил с Рютте НАТО и расследование катастрофы MH17

Двое лидеров также отметили, что недавно была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании „Малайзийские авиалинии"

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили расследование катастрофы малайзийского Boeing MH17 в небе над Украиной и укрепление НАТО. Об этом сообщается в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Они обсудили сотрудничество между США и Нидерландами, направленное на то, чтобы противостоять общим вызовам в области безопасности, в том числе укрепление НАТО, победу над ИГ, а также обеспечение безопасности судоходства", — говорится в документе.

"Двое лидеров также отметили, что вчера была пятилетняя годовщина событий, когда был сбит самолет компании „Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17. Соединенные Штаты полностью поддерживают продолжающуюся работу властей Нидерландов и Совместной следственной группы, направленную на то, чтобы привлечь к ответственности виновных", — заявила пресс-служба.

Ранее Евросоюз в очередной раз призвал Россию "принять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать по расследованию" крушения Boeing 777 рейса MH17 в Украине в июле 2014 года.

Экспертно-журналистская группа Bellingcat также считает, что самолет сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Позже были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В их списках указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

В июне 2019 года СМИ опубликовали часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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