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Трамп обсудил с возможности соглашения с талибами

Сегодня, 03:06

Дискуссии сосредоточились вокруг продолжения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения с „Талибаном“ и афганским правительство

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп обсудил с ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности перспективы заключения мирного соглашения с движением "Талибан". Об этом говорится в распространенном сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент Трамп только что завершил встречу с представителями своей команды по нацбезопасности. Во встрече участвовали вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, [глава Пентагона] Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, — отмечается в документе. — Дискуссии сосредоточились вокруг продолжения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения с „Талибаном" и афганским правительство". Как заявили в Белом доме, консультации продолжаются.

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Согласно заявлению Помпео по итогам встречи, США привержены достижению всеобъемлющего мирного соглашения, которое бы привело к прекращению огня. Кроме того, территория Афганистана "не должна больше использоваться для угроз США и их союзникам".

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Напомним, в июне в  день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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Афганистан США Трамп талибан талибы

Источник: ТАСС

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