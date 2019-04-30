Трамп обсудил ситуацию в Венесуэле с Макроном

Президент США выразил поддержку жителям Венесуэлы, где происходят беспорядки

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Венесуэле с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп этим утром поговорил с президентом Франции Макроном. Они обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию в Венесуэле, а также приготовления к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии", — говорится в заявлении.

Кроме того, Дональд Трамп выразил поддержку жителям Венесуэлы, где происходят беспорядки, которые СМИ называют попыткой государственного переворота.

"Я очень внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!" – написал американский лидер в Twitter.

Ранее свою поддержку народу Венесуэлы и венесуэльской оппозиции уже выразили вице-президент США Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Накануне в Белом доме заявили, что министр обороны Венесуэлы согласился с тем, что Мадуро должен уйти. Также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США считают происходящие в Венесуэле события потенциально переломным моментом в плане перехода власти в стране в руки оппозиции.

Напомним, в Каракасе и других городах Венесуэлы в настоящий момент идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Сегодня бронеавтомобиль Нацгвардии Венесуэлы врезался в протестующих.

Также сообщается, что не менее 50 человек пострадали во вторник в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста против правительства в столице Венесуэлы.

Как сообщалось, председатель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале "финального этапа" отстранения от власти Николаса Мадуро в Венесуэле. Гуайдо прибыл на базу ВВС в Каракасе вместе с военными.

Перед тем Гуайдо опубликовал видео, на котором выступал в окружении военных и призвал армию присоединиться к протестам против Мадуро. Сторонники Гуайдо намерены провести массовую акцию протеста 1 мая.

Напомним, 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

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