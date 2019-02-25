Трамп обвинил чернокожего оскароносного режиссера в расизме

Президент напомнил о своих всех заслугах для чернокожего населения Америки

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп обвинил чернокожего оскароносного режиссера в расизме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ed/3f5/5c73ed3f5243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ed/3f5/5c73ed3f5243c.jpg 2019-02-25T15:29:31+02:00 США Президент напомнил о своих всех заслугах для чернокожего населения Америки

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что сделал для чернокожего населения Соединенных Штатов больше большинства своих предшественников.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, обвинив кинорежиссера Спайка Ли в расистских высказываниях в свой адрес.

"Было бы чудесно, если бы Спайк Ли смог прочитать свои заметки, или, что еще лучше, вообще не читал по бумажке, обрушиваясь с расистскими нападками на вашего президента, который сделал для афроамериканцев больше (реформа уголовной юстиции, самые низкие показатели безработицы в истории, снижение налогов и т. д.), чем почти все другие президенты!" – заявил хозяин Белого дома в микроблоге.



Напомним, что после объявления победы его фильма "Черный клановец" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в этом году режиссер афроамериканского происхождения Спайк Ли выступил в поддержку чернокожего населения страны.

Любопытно, что, на самом деле, имя Трампа Ли в своей "оскаровской" речи не использовал.

"Давайте все мобилизуемся. Давайте все будем на правильной стороне истории. Сделаем нравственный выбор между любовью против ненависти. Давайте поступим правильно!" – сказал он.

Кроме того, отдав должное своим предкам, он обещал "вернуть любовь, мудрость, человечество", назвав это "мощным моментом".

Мы также писали, что сам Трамп сейчас находится с официальным визитом во Вьетнаме, где 27 февраля начнется второй в истории американо-северокорейский саммит, на котором он обсудит с лидером КНДР вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова.

Также сообщалось, что сам Ким Чен Ын также планирует прибыть во вьетнамскую столицу Ханой за несколько дней до начала встречи - 25 февраля.

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