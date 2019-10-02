Трамп обвинил демократов в попытке через импичмент обвалить рынок США

Он еще раз повторил, что имел хороший разговор с президентом Зеленским

/ Фото: AFP

Нынешний глава Белого дома обозвал "больным" председателя Разведкомитета Палаты представителей Адама Шиффа, который ведет расследование, касающееся импичмента против него, и подчеркнул, что демократы с инициативой импичмента хотят "обвалить" рынок.

Об этом он написал в серии Тwitter-сообщений на официальной странице в среду.

"Конгрессмен Адам Шифф должен подать в отставку за то, что зачитал стенограмму моего разговора с Президентом Украины (это было прекрасно), исказив мошенническим способом слова Президента Соединенных Штатов и озвучив ее перед Конгрессом, якобы это я! Он больной!" - написал американский президент.

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Он еще раз повторил, что имел хороший разговор с президентом Зеленским, который не предусматривал никакого давления или просьб "услуга за услугу".

"Все демократы, которые не делают ничего, сосредоточены на том, чтобы провести импичмент президенту из-за того, что он имел очень хороший разговор с украинским лидером. Я знал, что нас слушает много людей и даже имеют стенограмму. Они (демократы – ред.) зациклены на этом со дня моего избрания. Плохо для страны!" – подчеркнул Трамп.

В то же время, он обвинил демократов путем импичмента развалить рынок. "Они готовы нанести вред стране, преследуя только цель выборов 2020!" – заявил нынешний глава Белого дома.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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