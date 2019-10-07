Трамп обвинил информаторов разговора с Зеленским в поддержке демократов

В связи со скандалом Белый дом уже выступил в защиту президента США

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что два информатора, которые рассказали о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, и их адвокат поддерживают демократов.

"Тот же самый адвокат-демократ для обоих осведомителей? Все поддерживают Обаму и коррумпированную Хиллари (Клинтон – ред.). Охота на ведьм!" – написал Трамп в Twitter.

Ранее мы сообщали, что генеральному инспектору американского разведывательного сообщества Майклу Аткинсону удалось пообщаться со вторым информатором по делу о скандале вокруг телефонной беседы президентов США и Украины. Им оказался еще один неназванный сотрудник американской разведки, интересы которого представляет юрист Марк Зайд. Он же представлял автора жалобы на Трампа.

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По словам Зайла, как и первый осведомитель, его клиент не был непосредственным свидетелем разговора, но "располагает данными из первых рук", которые подтверждают информацию, озвученную в жалобе.

Разведчик уже поделился своими соображениями с Аткинсоном, но пока что не общался с представителями комитетов Палаты представителей Конгресса США, занимающихся проведением расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

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После того, как появилась информация о втором информаторе скандального разговора, Белый дом выступил в защиту президента США.

"Не имеет значения, сколько людей решат назвать себя осведомителями о том же телефонном звонке – звонке, который президент уже обнародовал – это не меняет того факта, что он не сделал ничего плохого", – заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Напомним, что поводом для импичмента стал скандал об июльском телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

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