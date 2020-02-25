Трамп обвинил разведку в дезинформации в "российском деле": что произошло

Президент США Дональд Трамп назвал информацию о том, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы, "большой аферой" разведсообщества и представителей Демократической партии.

"Сотрудники американской разведки завышают усилия России по оказанию помощи Трампу. Они якобы сказали сумасшедшему Берни (возможный кандидат на пост президента от демократов сенатор Берни Сандерс – ред.), что Россия ставит на него, а не на меня. Это все большая афера разведки и демократов", – написал президент в Twitter.

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Напомним, ранее претендент на участие в выборах президента США от Демократической партии, сенатор Берни Сандерс, предостерег Россию от попыток вмешательства в американскую избирательную гонку. Предупреждение прозвучало после того, как разведка получила информацию о возможном участии Москвы в кампании кандидата.

Кроме того, недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза вмешательства России в американские выборы не ограничится опытом прошлых лет, она будет сохраняться в течение следующих десятилетий.

Также председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

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