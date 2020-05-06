Трамп обвинил университеты в распространении ошибочной информации о возможных жертвах коронавируса в США

По его словам, эти модели не учитывают принятых мер в сфере здравоохранения

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп, который не спит из-за бессонницы из-за COVID-19, заявил, что считает, что информация с развитием коронавируса в США, предложенная Университетом Джонса Хопкинса и Вашингтонским университетом, ошибочны.

Об этом сообщает ABC.

"Эти модели были такими неправильными с самого первого дня. Как по нижней границе, так и по верхней. Они были так неправы и продолжают создавать новые модели и они снова ошибаются", – сказал Трамп в интервью ABC.

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По его словам, эти модели не учитывают принятых мер в сфере здравоохранения. "Мы уменьшаем отрицательные последствия коронавируса, научились их смягчать, мы можем находиться на местах, работать на местах и также предупреждать последствия", – заявил он.

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Заметим, что по прогнозу ученых к началу августа от вызываемого коронавирусом заболевания могут умереть до 135 тысяч человек. Трамп назвал такую цифру неверной. По его мнению, общее число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, может достичь в США приблизительно 100 тысяч человек.

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Ранее Университет Джонса Хопкинса и Вашингтонский университет предостерегли от преждевременного возобновления привычного образа жизни в стране. Так, Университет Джонса Хопкинса заявил, что ежедневный уровень смертности в США может удвоиться к июню.

Также сообщалось, что Трамп сомневается, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020.

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