Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп обвинил университеты в распространении ошибочной информации о возможных жертвах коронавируса в США

6 мая, 06:44

Елена Кузьмич

По его словам, эти модели не учитывают принятых мер в сфере здравоохранения

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп, который не спит из-за бессонницы из-за COVID-19, заявил, что считает, что информация с развитием коронавируса в США, предложенная Университетом Джонса Хопкинса и Вашингтонским университетом, ошибочны.

Об этом сообщает ABC.

"Эти модели были такими неправильными с самого первого дня. Как по нижней границе, так и по верхней. Они были так неправы и продолжают создавать новые модели и они снова ошибаются", – сказал Трамп в интервью ABC.

Реклама

По его словам, эти модели не учитывают принятых мер в сфере здравоохранения. "Мы уменьшаем отрицательные последствия коронавируса, научились их смягчать, мы можем находиться на местах, работать на местах и также предупреждать последствия", – заявил он.

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

В тренде
Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Заметим, что по прогнозу ученых к началу августа от вызываемого коронавирусом заболевания могут умереть до 135 тысяч человек. Трамп назвал такую цифру неверной. По его мнению, общее число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, может достичь в США приблизительно 100 тысяч человек.

Реклама

Ранее Университет Джонса Хопкинса и Вашингтонский университет предостерегли от преждевременного возобновления привычного образа жизни в стране. Так, Университет Джонса Хопкинса заявил, что ежедневный уровень смертности в США может удвоиться к июню.

Также сообщалось, что Трамп сомневается, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США университет информация коронавирус Дональд Трамп

Источники: Интерфакс , ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видеоFun
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фотоШоу-бизнес
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видео
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видеоСША
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗ
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...