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Трамп обвинил уволенного Болтона в неумении договариваться "с важными людьми"

11 сентября, 21:35

Помощник по нацбезопасности часто занимал неприемлемую для президента США позицию

Дональд Трамп и Джон Болтон

Дональд Трамп и Джон Болтон / Фото: AFP

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации.

Об этом заявил в среду, 11 сентября, журналистам хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Когда он говорил о "ливийской модели" для [председателя Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с [ливийским лидером Муаммаром] Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад", — подчеркнул президент.

"Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", — добавил Трамп.

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"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", — сказал американский лидер.

"У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним, но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", — подчеркнул президент.

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Глава американского государства сообщил также, что рассматривает пять кандидатур на должность помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

Напомним, агенство Bloomberg назвало причину увольнения Болтона с поста советника Трампа.

Новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на американские СМИ, почему Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона.

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увольнение Трамп Болтон

Источник: ТАСС

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