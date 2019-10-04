Трамп объяснил, почему просит другие страны начать расследование против Байденов

Президент Соединенных Штатов утверждает, что это не имеет никакого отношения к политической кампании

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обращения к властям иностранных государств с призывом провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына не имеют никакого отношения к внутриполитической борьбе, представляют собой обычную практику борьбы с коррупцией. Об этом американский президент написал у себя в Twitter.

"Как у президента у меня есть обязанность покончить с коррупцией, даже если это означает, что нужно обратиться за помощью к иностранному государству или государствам. Так делается всегда. Это никакого отношения не имеет к политике или политической кампании в отношении (Джозефа и его сына Хантера) Байденов. Речь идет об их причастности к коррупции!" – написал он.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, будет ли Киев начинать расследование относительно американского политика Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Также мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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