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Трамп объяснил сохранение американского присутствия в Ираке

Сегодня, 22:28

Трамп давно критикует присутствие США в Ираке

Фото: AFP
Трамп объяснил сохранение американского присутствия в Ираке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg США Трамп давно критикует присутствие США в Ираке

Президент Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает The Hill.

"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть. У нас есть невероятная и дорога военная база, построенная в Ираке. Она идеально расположена для того, чтобы наблюдать за всеми частями беспокойного Ближнего Востока", – сказал Дональд Трамп.

"Мы собираемся продолжать наблюдать, и мы собираемся продолжать видеть. Если есть проблемы, если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают", – продолжил глава Белого дома.

Трамп давно критикует присутствие США в Ираке, считая его "одной из самых больших ошибок, которые мы когда-либо делали".

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Однако и президент, и некоторые его подчиненные давно утверждают, что Иран представляет серьезную угрозу для безопасности США.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.

Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

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Тег Ирак, Иран, США, военные, Трамп, Дональд Трамп

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