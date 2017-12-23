Трамп объявит план продажи противотанковых ракет Украине – СМИ
Продажа противотанковых ракет может включать и системы Javelin
Президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.
Об этом 22 декабря сообщило ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте.
Отмечается, что президент направит инициативу Конгрессу, который получит 30 дней на рассмотрение. В случае поддержки парламентариями выполнение плана станет задачей Госдепа США.
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Телеканал отмечает, что продажа противотанковых ракет может включать и системы Javelin.
Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Вашингтон может поставить Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок, говорится в публикации. Госдеп США пока не подтвердил и не опроверг данную информацию в ответ на запрос издания.
Напомним, 20 декабря стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.
Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.
12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.