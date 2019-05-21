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Трамп обжаловал решение суда раскрыть его финансовые отчеты

21 мая, 21:37

Спор между сторонами перерос в судебное противостояние

Фото: AFP

Команда юристов президента США Дональда Трампа подала иск против решения федерального судьи, который обязал бухгалтерскую фирму Трампа передать Конгрессу его финансовые отчеты за период, когда он еще не был хозяином Белого дома. Об этом сообщило во вторник американское влиятельное издание The Washington Post.

"Адвокаты президента Трампа во вторник уведомили федерального судью, что они обжаловали "все аспекты" его решения, обнародованного в понедельник о том, что бухгалтерская фирма президента должна передать его финансовые отчеты Конгрессу", – отмечается в сообщении.

Сообщение юристов президента стало последним шагом в развитии событий по противостоянию между Белым домом и Конгрессом США в попытках раскрыть документы о финансовой деятельности Дональда Трампа до его срока президентских полномочий.

В частности, Комитет по вопросам надзора Палаты представителей требует финансовые документы Трампа для того, чтобы определить, имели ли место конфликты интересов и нарушения закона, когда президент не отстранился от своего бизнеса. В Белом доме заявляют, что комитет превышает конституционные полномочия, предоставленные Конгрессу.

Как сообщалось, спор между сторонами перерос в судебное противостояние. В понедельник судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта вынес решение на 42 страницах, в котором обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за предыдущие периоды. Судья обосновал свое решение в частности тем, что Конституция, которая позволяет Конгрессу осуществить импичмент президента, не может лишить законодателей полномочий проводить расследование относительно деятельности человека, который возглавляет Белый дом.

Напомним, суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа. Юристы пытались убедить суд, что демократы стремятся нанести Трампу политический урон.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский, который принес присягу и вступил в должность, обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Тег США, Трамп

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