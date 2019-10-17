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Трамп очень грубо обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

17 октября, 06:48

Нэнси Пелоси нужна немедленная помощь

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сорвалась на встрече с ним.

"Нэнси Пелоси нужна немедленная помощь! Либо у нее что-то не в порядке с мозгами, либо ей просто не нравится наша великая страна. Она совершенно вышла из себя сегодня в Белом доме. На это было очень грустно смотреть. Молитесь за нее, она очень больной человек!" – написал Трамп в сообщении в Twitter.

Ранее президент США разместил в своем аккаунте фото со встречи, на которой Пелоси стоит за столом и указывает пальцем на Трампа. Фотографию он подписал: "Нервная Нэнси сорвалась с катушек!"

После Трамп добавил еще одно фото, на котором среди участников встречи уже нет Пелоси, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и лидера большинства Палаты представителей Стени Хойера. Иллюстрацию он сопроводил подписью: "Демократы ничего не делают, Пелоси и Шумер вылетели из кабинета!"

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Ранее демократы Конгресса заявили, что президент США позволил на встрече некорректные высказывания в адрес спикера.

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

"Она (Пелоси – Ред.) полностью сохраняла хладнокровие, но он назвал ее третьесортным политиком. Это был не диалог. Это была своего рода обличительная речь, отвратительная обличительная речь", – заявил Шумер.

В свою очередь, Пелоси сказала: "То, что мы видели со стороны президента, было крахом, к сожалению".

"Мы должны молиться за его здоровье, потому что это был очень серьезный кризис со стороны президента", – добавила она о прошедшей встрече.

Тем временем Белый дом защитил Трампа.

"Решение спикера Пелоси уйти было озадачивающим, но не удивительным. Она не собиралась слушать или участвовать в важной встрече по вопросам национальной безопасности", – заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Напомним, что в Сенате процедуру импичмента Трампа планируют окончить к Рождеству.

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США Белый дом встреча импичмент Дональд Трамп Пелоси

Источник: Интерфакс

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