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Трамп очень грубо оскорбил бывшего вице-президента США

Сегодня, 16:31

Президент назвал Джо Байдена "человеком с низким IQ"

Мелания и Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп очень грубо оскорбил бывшего вице-президента США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fab/3c6/5c8fab3c695e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fab/3c6/5c8fab3c695e2.jpg США Президент назвал Джо Байдена "человеком с низким IQ"

Американский президент Дональд Трамп очень резко высказался об инциденте с экс-вице-президентом Джо Байденом, который якобы оговорился о своем участии в следующих выборах главы государства в 2021 году.

Нынешний глава Белого дома назвал это признаком низкого интеллекта.

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"Джо Байден на выходных оговорился, когда был не в состоянии произнести очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один человек с низким IQ!" — написал Трамп у себя в Twitter.

В комментариях критики действующего президента напомнили ему и его собственных "грехах" – устных и письменных оговорках (включая один из самых известных курьезов – с covfefe).

Трампу также припомнили и о других инцидентах – в том числе, о его нежелании раскрывать свои оценки в университете и визите в детскую больницу, когда он перепутал цвета на флаге США.

Напомним, на выходных Джозеф Байден во время партийного мероприятия в штате Делавэр назвал себя одним из участников президентской гонки.

"У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские президенты", – заявил он и позже назвал это оговоркой и заверил в том, что не имел ввиду собственное выдвижение.

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Тег Байден, Трамп, Дональд Трамп, выборы в США

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