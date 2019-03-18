Трамп очень грубо оскорбил бывшего вице-президента США
Президент назвал Джо Байдена "человеком с низким IQ"
Американский президент Дональд Трамп очень резко высказался об инциденте с экс-вице-президентом Джо Байденом, который якобы оговорился о своем участии в следующих выборах главы государства в 2021 году.
Нынешний глава Белого дома назвал это признаком низкого интеллекта.
"Джо Байден на выходных оговорился, когда был не в состоянии произнести очень простую фразу о своем решении баллотироваться в президенты. Привыкай к этому, еще один человек с низким IQ!" — написал Трамп у себя в Twitter.
В комментариях критики действующего президента напомнили ему и его собственных "грехах" – устных и письменных оговорках (включая один из самых известных курьезов – с covfefe).
Трампу также припомнили и о других инцидентах – в том числе, о его нежелании раскрывать свои оценки в университете и визите в детскую больницу, когда он перепутал цвета на флаге США.
Напомним, на выходных Джозеф Байден во время партийного мероприятия в штате Делавэр назвал себя одним из участников президентской гонки.
"У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские президенты", – заявил он и позже назвал это оговоркой и заверил в том, что не имел ввиду собственное выдвижение.
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