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Трамп одобрил миллиардную гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

2 июля, 01:05

На прошлой неделе Конгресс США утвердил данную инициативу

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере 4,6 млрд долларов мигрантам на границе с Мексикой. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома

На прошлой неделе Конгресс США утвердил данную инициативу, которая предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил американских законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией — огромная разница!" — написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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Тег Мексика, США, Трамп

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Источник:

ТАСС

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