Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но передумал – СМИ
Трамп хотел ударить по радиолокационной станции и ракетных батареях
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.
По словам ее источников, американский лидер "первоначально одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи". Позже данные планы были отменены.
"Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", — говорится в материале.
По словам источников газеты в администрации президента США, "после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары".
"Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям", – как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, "могут ли все еще нанести удары".
В Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.
В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе .
Раеее американский президент Дональд Трамп назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.
В свою очередь, постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.
Напомним, ранее США призвали международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.
Также страна не исключает новых нападений на танкеры в Оманском заливе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но передумал – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран нагнетает обстановку в Персидском заливе и сбил беспилотник США
Штаты заявили, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве
США направят на Ближний Восток комплексы Patriot и беспилотники
Беспилотные летательные аппараты будут направлены в рамках передислокации тысячи американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана
В Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе
В Тегеране не видят причин для начала нового вооруженного конфликта в Персидском заливе
Трамп назвал условие для начала войны с Ираном
США ударят по Ирану только в случае возникновения ядерной угрозы со стороны Тегерана