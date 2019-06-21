Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но передумал – СМИ

21 июня, 06:35

Трамп хотел ударить по радиолокационной станции и ракетных батареях

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, американский лидер "первоначально одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи". Позже данные планы были отменены.

"Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", — говорится в материале.

По словам источников газеты в администрации президента США, "после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары".

"Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям", – как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, "могут ли все еще нанести удары".

В Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе .

Раеее американский президент Дональд Трамп назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.


В свою очередь, постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.

Напомним, ранее США призвали международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.

Также страна не исключает новых нападений на танкеры в Оманском заливе.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, атака, Трамп, удар, цели

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но передумал – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран нагнетает обстановку в Персидском заливе и сбил беспилотник США

Вчера, 11:53

Штаты заявили, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве

Разведка США подтверждает, что Иран стоит за атакой в Оманском заливе

Вчера, 01:25

Вашингтонская администрация не собирается вести военные действия против Ирана

США направят на Ближний Восток комплексы Patriot и беспилотники

Вчера, 00:20

Беспилотные летательные аппараты будут направлены в рамках передислокации тысячи американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана

В Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе

19 июня, 15:47

В Тегеране не видят причин для начала нового вооруженного конфликта в Персидском заливе

Трамп назвал условие для начала войны с Ираном

18 июня, 18:05

США ударят по Ирану только в случае возникновения ядерной угрозы со стороны Тегерана

США рассматривают ответные меры на действия Ирана

17 июня, 10:59

Помпео подтвердил, что США имеет доказательства вины Ирана в обстреле танкеров

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

В Нафтогазе назвали предложенную Газпромом скидку "причудливой"

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Путин пояснил, почему не поздравил Зеленского с избранием

Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других

Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

После расставания с Цекало сестра Веры Брежневой резко похорошела

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Эта смесь выжмет всю лишнюю воду из вашего организма

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Орбакайте больше не "Чучело"! Актриса выложила коллаж в Instagram

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь