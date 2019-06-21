Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но передумал – СМИ

Трамп хотел ударить по радиолокационной станции и ракетных батареях

Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, американский лидер "первоначально одобрил удары по небольшому числу целей в Иране, таких как радиолокационная станция и ракетные батареи". Позже данные планы были отменены.

"Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", — говорится в материале.

По словам источников газеты в администрации президента США, "после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары".

"Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям", – как отмечает издание, пока нет ясности относительно того, "могут ли все еще нанести удары".

В Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе .

Раеее американский президент Дональд Трамп назвал нецелесообразным применение военной силы против Ирана из-за инцидента в Оманском заливе, когда на фоне атаки Ирана на японский и норвежский танкеры в Оманском заливе одно судно затонуло.

В свою очередь, постпредство Ирана при ООН категорически отвергает и осуждает обвинения США.

Напомним, ранее США призвали международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе.

Также страна не исключает новых нападений на танкеры в Оманском заливе.

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