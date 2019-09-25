Трамп одобрил публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок, - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", – написал он в Twitter.

"Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", – заметил Трамп.

Он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "охоты на ведьм", проводимой американскими демократами.

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Напомним, что ранее американские СМИ заявили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Сам президент США опроверг абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского, назвав это "фейковыми новостями".

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Напомним, что демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса уже начали расследование в связи с беседой президентов США и Украины. Они предполагают, что Трамп, а также Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Ранее Трамп, комментируя свой разговор с Зеленским, заявил, что говорить о коррупции очень важно.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп журналистам, комментируя июльский разговор по телефону с лидером Украины. Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

Также сообщалось, что первая личная встреча президентов Украины и США назначена на 25 сентября.

Добавим, что Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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