Трамп официально объявил о создании в США космической армии

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования – шестого рода войск в составе американского Министерства обороны.
Об этом, как пишет The Washington Post, глава государства заявил в ходе церемонии в розовом саду Белого дома 29 августа, сделав ключевой шаг к реорганизации Вооруженных сил страны, сосредоточившись на нейтрализации угроз в космосе.
"Это поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как мне кажется, ясно всем", – сказал Трамп.
Белому дому еще предстоит убедить Конгресс в необходимости создания Космических войск – первой новой ветви Пентагона, которая была создана за последние семь десятилетий.
При этом и Палата представителей, и Сенат поддерживают появление нового рода войск, расходятся в некоторых ключевых деталях.
Напомним, что указ о создании в структуре вооруженных сил США командования космическими силами Дональд Трамп издал еще в прошлом декабре.
А распоряжение создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны президент отдал Пентагону еще прошлым летом.
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