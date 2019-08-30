Трамп официально объявил о создании в США космической армии

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космического командования – шестого рода войск в составе американского Министерства обороны.

Об этом, как пишет The Washington Post, глава государства заявил в ходе церемонии в розовом саду Белого дома 29 августа, сделав ключевой шаг к реорганизации Вооруженных сил страны, сосредоточившись на нейтрализации угроз в космосе.

"Это поможет защитить жизненные интересы США в космосе, который станет следующим полем боя, что, как мне кажется, ясно всем", – сказал Трамп.

Реклама

Белому дому еще предстоит убедить Конгресс в необходимости создания Космических войск – первой новой ветви Пентагона, которая была создана за последние семь десятилетий.

При этом и Палата представителей, и Сенат поддерживают появление нового рода войск, расходятся в некоторых ключевых деталях.

Напомним, что указ о создании в структуре вооруженных сил США командования космическими силами Дональд Трамп издал еще в прошлом декабре.

А распоряжение создать Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны президент отдал Пентагону еще прошлым летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама