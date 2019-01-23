Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны
Президент США подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права"
Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.
"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду, 23 января.
"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть. – Ред.) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом – свободной", - отмечается в заявлении.
Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".
По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию".
"Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок", - отметил Трамп, добавив, что продолжает считать режим Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".
Читайте также
Кроме того, администрация США будет изучать любые шаги в отношении Венесуэлы, если венесуэльские власти задействуют силу против оппозиционеров, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Если Мадуро и его приближенные выберут насильственный метод ответа, если они выберут причинение вреда кому-либо из Национальной ассамблеи... то для США на столе будут все варианты в отношении действий, которые следует предпринять ", - приводят его слова СМИ.
Отстраненный от власти председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы также заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро.
"Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", – написал Альмагро в Twitter ОАГ.
В свою очередь, Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передает венесуэльское телевидение.
В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.
"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Мадуро.
Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Мадуро.
Ранее в среду Гуаидо, который на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Мадуро.
Estas son hoy las calles de #Venezuela. Mexico aún no expresa una postura pública ante la juramentación de @jguaido como "presidente encargado" del país pic.twitter.com/FUjOJXn2WK— Peniley Ramírez (@penileyramirez) 23 января 2019 г.
Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе – подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Мадуро.
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Венесуэле заявили о свержении режима "друга Путина"
Оппозиция отстранила президента Николаса Мадуро от власти - исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента
В Венесуэле задержали военных за попытку свергнуть Мадуро
Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их приверженцев
Лидеры еще двух стран признали президента Венесуэлы диктатором
Президент Аргентины также осудил заключение многих представителей венесуэльской оппозиции
Мадуро объявлен узурпатором, потерявшим законность власти в Венесуэле
Парламент Венесуэлы вынес вердикт президенту страны и его правлению