Трамп оконфузился во время речи ко Дню независимости США

Президент США заявил, что во время войны за независимость американская армия захватила аэропорты англичан

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, который ранее забыл слова гимна, оконфузился во время речи ко Дню независимости. Так, он заявил, что во время войны за независимость американская армия захватила аэропорты англичан. Об этом Трамп заявил во время выступления на мемориале Линкольна в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости США, пишет The Guardian.

Война за независимость была в конце 1700-х годов, в то время как воздушные перевозки в США начались только в начале 1900-х годов

Это была не единственная путаница в датах в речи Трампа. В Twitter репортер CNN Дэниел Дейл написал, что битва за Форт Мак-Генри произошла во время войны 1812 года, а не американской революционной войны, как сказал Трамп.

Напомним, на патриотической церемонии в Белом доме глава государства забыл слова гимна God Bless America ("Боже, храни Америку"). Видео случая распространилось в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что президент США допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи.

А во время азиатского турне Трампа при ритуальном кормлении японских карпов во дворце Акасака американский политик вывалил в пруд целую пачку корма.

Кроме того, забавный случай произошел во время саммита на Филиппинах. Трамп не сразу понял, что такое "рукопожатие АСЕАН". Во время групповой фотосессии на церемонии открытия саммита диктор объявил, что сейчас будет "рукопожатие АСЕАН" (во время которого нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми). Сначала Трамп просто скрестил руки перед собой и лишь после этого понял, что нужно взять за руку филиппинского президента Родриго Дутерте с одной стороны и вьетнамского президента Чан Дай Куанга с другой.

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