Трамп опасается встречи с лидером КНДР – СМИ

Сегодня, 11:25

Переговоры с Ким Чен Ыном могут стать масштабой политической неудачей

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп все больше обеспокоен тем, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может превратиться в политическую неудачу. Об этом сообщает The New York Times.

По данным газеты, Трамп проводит консультации с советниками, стоит ли брать на себя такой риск.

Как отмечается, президент США был одновременно удивлен и возмущен заявлением главного переговорщика КНДР, прозвучавшим в прошлую среду, о том, что страна никогда не обменяет свою способность разрабатывать ядерное оружие на экономическую помощь. Это заявление у Трампа восприняли как резкую смену вектора, наблюдавшегося последние пару недель. 

Кроме того, Трамп звонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ыну, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

В то же время советники президента США обеспокоены тем, что Трамп проявил слишком большую заинтересованность в предстоящей встрече. Они также не уверены, достаточно ли осведомлен президент в деталях северокорейской ядерной программы.

Впрочем до сих пор Трамп не выражал желания полностью отказаться от встречи с Ким Чен Ыном. Как известно, встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Также американская сторона не получала по официальным каналам от Северной Кореи никаких сообщений о разрыве договоренностей относительно запланированных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
США, переговоры, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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