Трамп оправдан: что дальше

К каким последствиям во внутренней и внешней политике США приведут результаты расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп оправдан: что дальше Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd4/ef8/5c9bd4ef845ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd4/ef8/5c9bd4ef845ae.jpg 2019-03-28T07:27:00+02:00 США К каким последствиям во внутренней и внешней политике США приведут результаты расследования Мюллера

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в президентские выборы США 2016 года, не нашел фактов сговора между действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Россией. О том, что расследование завершено, объявил в минувшее воскресенье Генпрокурор США Уильям Барр. В этой связи актуализируются вопросы, как доклад Мюллера повлияет на позиции политических сил внутри США. И изменит ли он отношения Вашингтона и Москвы.

Трамп укрепляет позиции

Будет ли обнародован многостраничный документ полностью, или же общественность ознакомят с его выдержками, пока неизвестно. Лично президент США Дональд Трамп выступает за обнародование доклада спецпрокурора в полном объеме. Что, в принципе, понятно: Дональд Трамп, уже назвавший результаты расследования Мюллера "полным и безоговорочным оправданием", наверняка был бы не против закрепить свой триумф в сознании общественности. А что еще может сделать это более эффективно, нежели смакование полного фиаско политических оппонентов?

В любом случае факт оправдания действующего президента уже повлиял на диспозиции политических сил в преддверии осенних праймериз. Практически все опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты в один голос утверждают: результаты расследования упрочили позиции действующего президента.

"Тот факт, что расследование не нашло фактов сговора Трампа с россиянами, безусловно, усилит позиции Трампа и республиканцев. Думаю, если американский президент правильно использует эту информацию и если демократы не придумают ничего нового, не вырулят как-то из этой ситуации, Трамп получит хорошую возможность выиграть выборы в 2020 году. Потому что сейчас демократы медийно и репутационно серьезно проигрывают", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

По мнению эксперта, сейчас оппоненты Трампа пребывают в очень затруднительном положении.

"В некотором смысле демократы сами в этом виноваты. Они сделали фетиш из заговора Трампа и русских, раскручивали его два года. Но чем больше надут пузырь, тем громче он лопается", – отмечает Илья Куса.

Согласен с таким мнением и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Позиции президента США только укрепляются. И он сохраняет хорошую динамику и с шансы стать президентом на второй срок, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Александр Мусиенко. – Результаты расследования выбивают ключевой кирпич не только из конструкции информационных атак демократов на Трампа. Они разрушают фундамент отстройки, позиционирования демократов как антироссийской силы, а Трампа – как пророссийского политика. Когда стало понятно, что это не отвечает действительности, они лишились основных аргументов в политической борьбе с ним. Острыми остаются вопросы о стене на границе с Мексикой, мигрантов. Но это не такие яркие темы, как тема сговора с Россией", – сказал эксперт.

В свою очередь, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков полагает, что еще рано делать какие-либо выводы относительно влияния результатов расследования на президентские выборы в США 2020 года.

"Я думаю, что ситуация останется такой же, какой она была. Расследование завершено, но сейчас начнутся его интерпретации. И, думаю, давление на Трампа со стороны его оппонентов будет продолжаться. Ситуация не выровняется. Потому что там значительно серьезнее мотивы, цели, хронометраж. Расследование было важной составляющей политического давления. Но ведь изначально, полагаю, все понимали, что ничего там не будет найдено", – отметил Павел Рудяков.

Американцы не переоценивают "фактор Мюллера" на выборах 2020

В самих Соединенных Штатах также пока не строят прочных связей между результатами расследования и результатами будущих выборов. Так, в политической дискуссии в чате авторитетного сайтаFiveThirtyEight американские эксперты отметили, что, в отличие от СМИ и политического истеблишмента, избиратели придают гораздо меньшее значение расследованию Мюллера. На что же действительно повлияют результаты, так это на процессы в обеих крупнейших партиях США и на предвыборную риторику самого Трампа.

Так, политический эксперт и ведущий журналист Перри Бекон-младший отмечает, что результаты повлияют на единство в республиканских рядах – те республиканцы, которые ранее занимали более критическую позицию, вынуждены будут сплотиться вокруг действующего президента. По мнению участников дискуссии, результаты могут ударить по политическим амбициям губернатора Мериленда Ларри Хогана, который был готов бросить вызов Трампу на праймериз.

Что касается демократов, то теперь потенциальные кандидаты, ранее делавшие акцент на борьбу непосредственно с Трампом (а таких большинство), скорей всего, переориентируются на общие вопросы. То есть будут строить кампании не "против" Трампа, а "за" решение каких-то конкретных проблем. В этом плане в выигрышном положении в демократическом лагере оказываются Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, которые изначально больше внимания обращали на социальные, нежели сугубо политические вопросы. По сути, общее мнение экспертов можно трактовать таким образом, что выводы Мюллера заставят и без того основательно "полевевших" демократов еще больше уйти в левый спектр.

Что же касается Трампа, то, как отмечают американские эксперты, следует ожидать, что по итогам двухгодичной "травли" американский президент в ходе своей кампании усилит агрессивную критику средств массовой информации и отдельных институтов, которые, по его мнению, стали драйверами несправедливого обвинения.

Шагов навстречу России не будет

Еще один вопрос, волнующий украинцев, – не откроют ли результаты расследования Мюллера (точнее, их отсутствие) путь к сближению Вашингтона и Москвы? И в самом деле, ранее звучали мнения, что именно расследование Мюллера, дамокловым мечом нависающее над Трампом, вынуждает американского президента всячески демонстрировать свою антироссийскость, вводить все более жесткие санкции против Москвы, серьезно поддерживать Украину.

Изменится ли и каким образом позиция американского президента теперь? Эксперты сайта "Сегодня" полагают, что оснований для беспокойства нет.

"Во второй половине этого года можно ожидать от Америки символических знаков в направлении России. Но какого-то серьезного сотрудничества – вряд ли, – отмечает Павел Рудяков. – Потому что очень уж разные позиции по всем вопросам. И по разоружению, и по доминированию в разных регионах, и по признанию роли России в мире со стороны американцев. По войне в Украине, в Сирии, по корейской проблеме и так далее. То есть какой вопрос ни возьми – на сегодня нет наработок и точек соприкосновения, которые позволили бы лидерам России и США садиться за стол и хотя бы что-то обсуждать. Очень разнятся подходы, стратегические линии", – говорит эксперт.

По мнению Александра Мусиенко, Трамп никогда не был пророссийски настроенным политиком и вряд ли таким станет. Американский президент – прагматик, который умеет искать выгоды, но если противоположенная сторона не готова к сотрудничеству, сближения не будет.

"А какой смысл Трампу идти навстречу России? Америка сейчас может говорить с Россией с позиции первенства. И требовать, чтобы это Москва шла на компромиссы. Но когда Трамп и Путин не договорились о рынке сжиженного газа, Путин не пошел на уступки, так о чем им договариваться?" – говорит эксперт.

Кроме того, по словам Александра Мусиенко, настроения американского политического истеблишмента, в том числе представителей команды Трампа, остаются антироссийскими. Об этом свидетельствуют и решения Сената и Конгресса по антироссийским санкциям, и регулярные заявления американских официальных лиц о полной поддержке Украины.

"Поэтому я уверен, что ничего в этом плане не поменяется. США как поддерживали, так и продолжат поддерживать Украину", – сказал Александр Мусиенко.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.