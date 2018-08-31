Трамп опубликовал ролик о "предвзятости" Google к нему

Сегодня, 03:25

Трамп также призвал остановить "предвзятость" Google

 

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп в фейсбуке опубликовал видеоролик, в котором показал как поисковая система Google его "дискриминирует".

На кадрах видно, как Google каждый год рекламировал президентское обращение к нации бывшего американского лидера Барака Обамы.

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Однако, с момента избрания Трампа президентом США, поисковик прекратил эту практику.

Трамп также призвал остановить "предвзятость" Google.

Ранее Трамп обвинил поисковик Google в том, что поисковик якобы скрывает от пользователей "хорошую информацию и новости" о деятельности его администрации. Google опроверг заявление Дональда Трампа, заявив, что "не ранжирует результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями".

В свою очередь председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа начнет "расследование и анализ" в отношении Google. Он не представил подробности возможного дела.



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"Сегодня"

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