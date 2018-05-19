Трамп ошибся в написании имени своей супруги, поздравляя ее с выпиской из больницы

Буквально через четыре минуты президент США был вынужден продублировать сообщение, устранив опечатку

Президент США Дональд Трамп допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи, когда сообщал в "Твиттере" о ее возвращении из больницы в Белый дом после лечения, – передает ТАСС.

"Прекрасно, что наша потрясающая первая леди вернулась обратно в Белый дом. Меланья чувствует себя правда хорошо и идет на поправку", – отметил Трамп, написав имя жены Melanie вместо Melania.

Это не осталось незамеченным его подписчиками, и буквально через четыре минуты он был вынужден продублировать сообщение, устранив опечатку. Первую версию Трамп удалил.

Первая леди США в субботу вернулась в Белый дом после недельного пребывания в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

"Первая леди возвратилась к себе в Белый дом этим утром. Она отдыхает в комфортных условиях и остается в приподнятом настроении", – говорится в сообщении пресс-службы Трампа.

Представители супруги американского президента за это время получили "тысячи звонков и электронных писем" с пожеланиями для нее.

Ранее стало известно о том, что ей пришлось пройти процедуру эмболизации. В Белом доме не уточняют, с каким заболеванием это связано, там лишь сообщили, что речь идет о болезни почек.

Ранее в Белом доме прошло официальное мероприятие, во время которого Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be Best. Для выхода в свет первая леди США выбрала светло-коричневую кожаную куртку с поясом от Ralph Lauren, стоимостью пять тысяч евро, и белую юбку-карандаш.

Напомним, Даунн Карен объяснила главные модные привычки Мелании Трамп. По ее мнению, почти каждый наряд первой леди США имеет под собой психологическую подоплеку. Так, по мнению эксперта, Мелания Трамп предпочитает накидывать пальто на плечи, чтобы лишний раз не давать супругу повода взять ее за руку.