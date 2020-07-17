Трамп остается в Twitter, несмотря на атаку

Президент США Дональд Трамп не будет уходить из Twitter в связи со взломом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни, – пишет ТАСС.

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Ее попросили прокомментировать ситуацию со взломом аккаунтов, а также спросили, обеспокоен ли этим американский лидер. Макинэни рассказала, что помощник президента США, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино занимается этим вопросом и контактировал с руководством компании Twitter в течение последних нескольких часов. "Президент останется в Twitter. Его аккаунт защищен и не подвергался опасности во время этих атак", — добавила пресс-секретарь.

Ранее в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

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Вероятным атакам подверглись учетные записи Apple и Uber. Кроме того, были взломаны личные страницы главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.

ФРБ расследует взлом Twitter.

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