Трамп остался доволен поездкой в Японию

Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался чрезвычайно удачным. Как написал американский лидер в Twitter, стороны достигли значительного прогресса по ряду вопросов.

"Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию. Достигнут значительный прогресс по многим вопросам. Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!" — заявил хозяин Белого дома.

Во вторник Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносец "Кага" — на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.

Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.

Во время церемонии Нарухито передали священные имперские регалии – зеркало, меч и яшму, а также личную имперскую печать.

Таким образом, в Японии завершилась эра "Хэйсэй" – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито.

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