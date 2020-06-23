Трамп остановил выдачу временных рабочих виз: названа причина

Указ Трампа не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке до конца 2020 года выдачи некоторых видов временных рабочих виз.

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"Трамп продлевает приостановление действия некоторых виз до конца года, чтобы американские рабочие заняли первое место по мере того, как мы оправляемся от экономических последствий коронавируса", – говорится в заявлении Белого дома.

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

Так, визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. Визы H-2B применяются к сезонным рабочим. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B.

Визы J-1 выдаются исследователям, ученым, визы L-1 используются для руководителей, переезжающих в США с должностей за рубежом с одним и тем же работодателем.

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Ежегодно в США приезжает около 300 тысяч получателей визы J-1.

"В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необычную угрозу для занятости американских рабочих", – говорится в указе.

Ограничения будут действовать до конца календарного года и могут быть продлены. Но указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, который приостановил выдачу Green card в связи с необходимостью защиты американских рабочих мест в условиях широко распространенной безработицы во время пандемии коронавируса.

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