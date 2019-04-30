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Трамп осудил отказ стран Европы забрать своих граждан из числа захваченных боевиков ИГ

30 апреля, 20:38

По мнению Трампа, европейские страны совсем не помогают, а ведь все это делалось для их же блага

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны, отказывающиеся забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалицией и ее союзниками. Соответствующую запись американский лидер разместил во вторник на своей странице в "Твиттере".

"У нас есть 1,8 тыс. захваченных в плен (боевиков — прим. Ред.) после финальных боев, в результате которых был на 100% ликвидирован „халифат" в Сирии. Сейчас принимаются решения, что делать с этими опасными заключенными. Европейские страны совсем не помогают нам, несмотря на то, что все это делалось во многом для их же блага. Они отказываются принимать обратно заключенных из их конкретных стран. Это нехорошо!" — заявил он.

Ранее Трамп призывал европейские государства забрать своих граждан, присоединившихся к ИГ. Американский лидер предупредил, что в противном случае боевики будут отпущены.

Напомним, Трамп решил заработать денег на контроле за мигрантами. Президент США несколько упростил процедуру рассмотрения заявлений о временном разрешении на въезд и работу, которые станут платными.

Тем временем, главарь "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео.

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Тег Сирия, НАТО, Трамп, исламское государство

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Источник:

ТАСС

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