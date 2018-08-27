Трамп отказался назвать Маккейна героем

Сегодня, 09:33

Президент США заявил, что ограничится сообщением в Twitter со словами соболезнования семье покойного, поэтому заявление не опубликовали

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отказался утвердить официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором вспоминается военное прошлое американского сенатора-республиканца и он характеризуется как герой. Такое заявление предлагали опубликовать представитель Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Джон Келл, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, Дональд Трамп заявил, что ограничится сообщением в Twitter со словами соболезнования семье покойного, поэтому заявление не опубликовали.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", – написал президент США в своем микроблоге.

Как правило, администрация Белого дома всегда публикует официальные некрологи в случае смерти выдающихся американцев, отмечает WP.

Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна.

"Это ужасно. От президента стоило бы ожидать большего, особенно, если речь идет о чествовании настоящего американского героя", – подчеркнул он.

Как известно, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, согласно воле умершего сенатора. 

Отмечается, что экс-президенты – республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама – на похоронах будут.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.
США, маккейн, некролог, Джон Маккейн

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Маккейн и Порошенко у морпехов. Фото: president.gov.ua

Порошенко вспомнил любопытный момент с последнего визита Маккейна на Донбасс

Вчера, 17:31

Украинский президент и американский сенатор отправились накануне Нового года на фронт, но вдруг начался обстрел

Политика

Джон Маккейн, фото AFP

Трампа на похоронах не будет: семья Маккейна выполнила волю умершего сенатора

Вчера, 16:11

На похоронах сенатора выступят бывшие президенты США
Загрузка...

Политика

Джон Маккейн. Фото: AFP

"Путин никогда не лишит украинцев свободы": главные цитаты Маккейна об Украине

Вчера, 14:27

Американский политик ради Украины не церемонился с властями ни Россией, ни с США

Политика

Джон Маккейн. Фото: AFP

"Пример силы и мужества": как в Украине восприняли смерть Маккейна

Вчера, 12:03

Американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс

Политика

Петр Порошенко и Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

"Умер большой друг Украины": Порошенко и Трамп отреагировали на смерть Маккейна

Вчера, 08:48

Американский политик поддерживал украинцев на Майдане и в войне на Донбассе

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

В США умер сенатор Джон Маккейн

Вчера, 08:25

Американский политик был чуть ли не главным другом Украины в Соединенных Штатах Америки

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

Американский сенатор Маккейн решил больше не бороться с раком

24 Августа, 21:38

Со своей сильной волей Дж.Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора

США

Джон Маккейн. Фото: AFP

"Ни один президент США так себя не унижал" – Маккейн о встрече Трампа с Путиным

17 Июля, 05:50

Маккейн, не подбирая слов, назвал совместную пресс-конференцию двух президентов позором и унижением для главы Белого дома
Загрузка...