Трамп отказался назвать Маккейна героем

Президент США заявил, что ограничится сообщением в Twitter со словами соболезнования семье покойного, поэтому заявление не опубликовали

Президент США Дональд Трамп отказался утвердить официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором вспоминается военное прошлое американского сенатора-республиканца и он характеризуется как герой. Такое заявление предлагали опубликовать представитель Белого дома Сара Сандерс и руководитель аппарата Джон Келл, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, Дональд Трамп заявил, что ограничится сообщением в Twitter со словами соболезнования семье покойного, поэтому заявление не опубликовали.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", – написал президент США в своем микроблоге.

Как правило, администрация Белого дома всегда публикует официальные некрологи в случае смерти выдающихся американцев, отмечает WP.

Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна.

"Это ужасно. От президента стоило бы ожидать большего, особенно, если речь идет о чествовании настоящего американского героя", – подчеркнул он.

Как известно, президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Джона Маккейна, согласно воле умершего сенатора.

Отмечается, что экс-президенты – республиканец Джордж Буш-младший и демократ Барак Обама – на похоронах будут.

Напомним, известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Накануне он заявил, что больше не будет бороться с раком.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.