Трамп отказался от планов строительства десятков отелей в стране

Президент США опасается, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет

Фото: Pixabay

Трамп отказался от планов строительства десятков отелей в стране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/608/866/5c660886659f7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/608/866/5c660886659f7.jpg 2019-02-15T03:45:00+02:00 США Президент США опасается, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет

Компания президента США Дональда Трампа на время отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет. Об этом сообщила в четверг электронная версия американской газеты "Нью-Йорк таймс".

Как отмечается в материале, в начале президентского срока Трампа его компания Trump Organization ("Трамп организейшн") планировала построить две сети гостиниц под торговыми марками Scion ("Сайен") и American Idea ("Америкэн айдиа"). Отели должны были появиться в десятках американских городов. Издание констатирует, что выполнение данных планов отложено на неопределенный срок, по крайней мере до тех пор, пока Трамп не уйдет с поста президента.

В публикации приводится заявление на этот счет сына американского лидера Эрика Трампа, который является одним из управляющих Trump Organization. "Мы живем в условиях, когда против нас могут использовать что угодно, это могут сделать те, кто распространяет сфабрикованные новости, или демократы, которые заинтересованы только в нападках на президента и пустой трате нашего времени, они засыпают нас бессмысленными письмами", — отметил Трамп-младший. Он констатировал, что компания и так уже владеет недвижимостью по всему миру и пока готова "замедлить рост".

Ранее Дональд Трамп сообщил, что получил от законодателей десятки писем с запросами информации о его деловых связях с целью проведения проверок.

По словам источников издания, советники Дональда Трампа рекомендовали ему отказаться от указанных планов. Они подчеркивали, что демократы могут обвинить американского лидера в том, что он пользуется служебным положением для личного обогащения.

Издание сообщает также, что представители Trump Organization не нашли достаточного числа партнеров, вместе с которыми могли бы реализовать проект. В публикации говорится, что "к компании проявляют все больше внимания федеральные прокуроры и следователи из числа членов Конгресса США". "Учитывая, что Палата представителей перешла сейчас под контроль демократов, любые новые сделки могут для критиков президента стать основанием для проведения расследований", — констатируется в публикации.

По сведениям газеты, отели, в частности, планировалось построить в столице страны, а также как минимум в пяти американских штатах. Как отмечается в материале, отказ от реализации проекта свидетельствует о том, что пребывание Трампа на посту президента наносит ущерб его бизнесу.

Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.

Напомним, ФБР вело расследование против Трампа.

В прошлом году президент США хотел призывать к ответственности ФБР за причастность к так называемому "досье Трампа". Кроме того, он неоднократно обвинял во лжи экс-директора ФБР Джеймса Коми, который в ходе слушаний дал показания членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей

Как мы уже писали, ранее Дональд Трамп заявил, что жена Маккейба получала от членов президентской кампании Хиллари Клинтон большие деньги.

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