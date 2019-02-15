Трамп отказался от планов строительства десятков отелей в стране
Президент США опасается, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет
Компания президента США Дональда Трампа на время отказалась от планов строительства десятков отелей в стране из-за опасений, что политические оппоненты могут начать разбирательство на этот счет. Об этом сообщила в четверг электронная версия американской газеты "Нью-Йорк таймс".
Как отмечается в материале, в начале президентского срока Трампа его компания Trump Organization ("Трамп организейшн") планировала построить две сети гостиниц под торговыми марками Scion ("Сайен") и American Idea ("Америкэн айдиа"). Отели должны были появиться в десятках американских городов. Издание констатирует, что выполнение данных планов отложено на неопределенный срок, по крайней мере до тех пор, пока Трамп не уйдет с поста президента.
В публикации приводится заявление на этот счет сына американского лидера Эрика Трампа, который является одним из управляющих Trump Organization. "Мы живем в условиях, когда против нас могут использовать что угодно, это могут сделать те, кто распространяет сфабрикованные новости, или демократы, которые заинтересованы только в нападках на президента и пустой трате нашего времени, они засыпают нас бессмысленными письмами", — отметил Трамп-младший. Он констатировал, что компания и так уже владеет недвижимостью по всему миру и пока готова "замедлить рост".
Ранее Дональд Трамп сообщил, что получил от законодателей десятки писем с запросами информации о его деловых связях с целью проведения проверок.
По словам источников издания, советники Дональда Трампа рекомендовали ему отказаться от указанных планов. Они подчеркивали, что демократы могут обвинить американского лидера в том, что он пользуется служебным положением для личного обогащения.
Издание сообщает также, что представители Trump Organization не нашли достаточного числа партнеров, вместе с которыми могли бы реализовать проект. В публикации говорится, что "к компании проявляют все больше внимания федеральные прокуроры и следователи из числа членов Конгресса США". "Учитывая, что Палата представителей перешла сейчас под контроль демократов, любые новые сделки могут для критиков президента стать основанием для проведения расследований", — констатируется в публикации.
По сведениям газеты, отели, в частности, планировалось построить в столице страны, а также как минимум в пяти американских штатах. Как отмечается в материале, отказ от реализации проекта свидетельствует о том, что пребывание Трампа на посту президента наносит ущерб его бизнесу.
Трамп еще до инаугурации заявил, что покинул все занимаемые посты в Trump Organization, чтобы передать ее под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом он остался владельцем компании. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его детьми. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность.
Напомним, ФБР вело расследование против Трампа.
В прошлом году президент США хотел призывать к ответственности ФБР за причастность к так называемому "досье Трампа". Кроме того, он неоднократно обвинял во лжи экс-директора ФБР Джеймса Коми, который в ходе слушаний дал показания членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей
Как мы уже писали, ранее Дональд Трамп заявил, что жена Маккейба получала от членов президентской кампании Хиллари Клинтон большие деньги.
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