Трамп открыт для визита в Москву – Белый дом

Вчера, 21:46

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что пригласил Трампа в Москву

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп открыт для посещения Москвы, если получит официальное приглашение.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп с нетерпением ожидает принять президента Путина в Вашингтоне после начала года (2019 года, – ред.), и он может посетить Москву после получения официального приглашения", – сказала Сандерс.

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Сегодня глава Пентагона Джим Мэттис также заявил, что рассматривает возможность первых по много лет переговоров министров обороны США и России.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что пригласил Трампа в Москву, и что и он, и Трамп готовы к дальнейшим саммитам при подходящих условиях.

Напомним, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что Путину и Трампу предстоит провести еще не одну встречу.

В то же время, как сообщалось, сам Трамп с этим не спешит, утверждая, что встречаться с Путиным стоит только после окончания расследований о российском вмешательстве в выборы в США.
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Reuters

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