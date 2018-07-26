Трамп отложил следующую встречу с Путиным

Вчера, 23:58

Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным должна пройти "когда завершится охота на ведьм"

фото GETTY
фото GETTY

Президент США Дональд Трамп отложил следующую встречу с президентом Российской Федерации на 2019 год. Об этом известил советник по нацбезопасности американского главы государства Джон Болтон.

По словам Болтона, Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным должна пройти "когда завершится охота на ведьм". Таким образом, будут ожидать завершения расследования о возможном вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году.

Сообщается, что Путин уже отправил сигналы о том, что встреча осенью не состоится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону подготовить приглашение для Владимира Путина приехать в Вашингтон предстоящей осенью.

Глава американской внешней политики Майк Помпео выразил надежду, что эта встреча состоится, и добавил, что считает ее чрезвычайно важной для народа Америки.

В свою очередь, заместитель министра обороны США по политике Джон Руд высказал суждение, что предложение Дональда Трампа Владимиру Путину провести встречу в США – разумный и практичный шаг.
Путин, встреча, Трамп, вмешательство, Дональд Трамп, выборы в США, Джон Болтон, вмешательство России
Источник:

Associated Press

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Вчера, 23:04

Переданный Трампу мяч, как и другие подарки президенту США, был проверен на безопасность

США

Фото: gizmodo.com

В Белом доме решили засекретить разговоры Трампа

Вчера, 11:58

Пока неизвестно, является ли такой шаг временной мерой
Загрузка...

США

фото AFP

Трамп готов заключить с Ираном "настоящую" ядерную сделку

Вчера, 02:21

По словам Трампа, "Иран больше не является той страной, которой он был раньше"

США

фото AFP

Только для союзников: Путина не пригласят выступить в Конгрессе США

24 Июля, 23:08

При этом в Палате представителей Конгресса США не видят проблемы в том, что президент США Дональд Трамп встретится с Путиным
Загрузка...