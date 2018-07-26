Трамп отложил следующую встречу с Путиным

Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным должна пройти "когда завершится охота на ведьм"

Президент США Дональд Трамп отложил следующую встречу с президентом Российской Федерации на 2019 год. Об этом известил советник по нацбезопасности американского главы государства Джон Болтон.

По словам Болтона, Трамп считает, что его следующая встреча с Путиным должна пройти "когда завершится охота на ведьм". Таким образом, будут ожидать завершения расследования о возможном вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году.

Сообщается, что Путин уже отправил сигналы о том, что встреча осенью не состоится.

Ранее Дональд Трамп поручил своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону подготовить приглашение для Владимира Путина приехать в Вашингтон предстоящей осенью.

Глава американской внешней политики Майк Помпео выразил надежду, что эта встреча состоится, и добавил, что считает ее чрезвычайно важной для народа Америки.

В свою очередь, заместитель министра обороны США по политике Джон Руд высказал суждение, что предложение Дональда Трампа Владимиру Путину провести встречу в США – разумный и практичный шаг.