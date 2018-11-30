Трамп отменил еще две официальных встречи на саммите "Большой двадцатки"

Глава Белого дома Дональд Трамп, отменивший встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", решил отказаться еще от двух официальных переговоров.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американского президента, вместо официальных встреч с лидерами Турции и Южной Кореи пройдут неофициальные беседы.

"Первоначально Трамп планировал провести восемь встреч с мировыми лидерами на G20, но 29 ноября он резко отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Белый дом сказал, что официальные встречи с лидерами Турции и Южной Кореи будут заменены неофициальными беседами", – говорится в сообщении.

Напомним, встречу с Путиным американский президент отменил после инцидента с нападением и захватом украинских моряков и кораблей в Азовском море.

Также мы сообщали о резолюции Сената США, который осудил действия Кремля и призвал Москву к скорейшему возвращению Украине захваченных кораблей и освобождению плененных моряков.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий вокруг инцидента на Азове читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".