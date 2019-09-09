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Трамп отменил секретную встречу с талибами: стала известна причина

9 сентября, 04:33

Делегация высокопоставленных талибов должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести сетную встречу

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированные переговоры с представителями радикальной исламистской группировки "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом он написал в Twitter.

По словам Дональда Трампа, делегация "высокопоставленных талибов" должна была прибыть в Соединенные Штаты, чтобы провести "секретную встречу" в загородной резиденции президента США.

"К сожалению, чтобы создать фальшивое преимущество на переговорах, они признались в нападении в Кабуле, унесшем жизнь одного из наших великих солдат, а также жизни еще 11 человек. Я немедленно отменил и встречу, и мирные переговоры", – написал он.

Президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. "Сколько еще десятилетий они готовы воевать?" – написал Трамп.

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Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО погибли во время выполнения задания в афганском Кабуле.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Один военнослужащий был из Румынии. Второй военный был из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти человек погибли, еще около 50 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле.

В апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

Мы также писали, что Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, который составляет 14 тысяч военнослужащих.

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Афганистан Трамп талибы

Источник: Сегодня

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