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Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретится с Зеленским

30 августа, 00:57

В Польшу поедет Майкл Пенс

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан" и отправит в Варшаву вместо себя вице-президента Майкла Пенса.

"Чтобы удостовериться в том, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся урагане, я принял решение отправить нашего вице-президента Майкла Пенса в Польшу в эти выходные вместо себя", — сказал американский лидер.

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"Для меня очень важно быть здесь. Ураган, судя по всему, может оказаться очень серьезным. Поедет Майкл. Я только что говорил с президентом Польши Анджеем Дудой и выразил ему свои лучшие пожелания, а также пожелания американского народа. Наш главный приоритет — это защита и обеспечение безопасности людей перед лицом надвигающегося урагана. Я переношу свой визит в Польшу на ближайшее будущее", — добавил Трамп.

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Трамп должен был посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября хозяин Белого дома примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.

Также ранее советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

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Польша США встреча ураган Зеленский Трамп

Источник: ТАСС

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