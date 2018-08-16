Трамп закрыл доступ экс-директора ЦРУ к секретным данным

В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к засекреченной информации, сообщила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я решил отозвать доступ бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным сведениям", – зачитала она слова из заявления президента.

"Выгода, которую члены администрации могут извлечь из консультаций с мистером Бреннаном не стоит риска, представляемого его непредсказуемым поведением", – говорилось в документе.

"Репутация мистера Бреннана ставит под вопрос его надежность и объективность", – добавила Сандерс.

Бреннан долгое время критикует Трампа и отстаивает мнение, что тот сговорился с Россией во время выборов 2016-го года.

Критики заявляли, что Бреннан и ряд других высокопоставленных чиновников времен Обамы пользуются доступом к государственной тайне в собственных коммерческих целях, очерняя при этом президента США в ходе выступлений на различных каналах.

В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-глав ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймса Коми, Джеймса Клаппера и Майкла Хэйдена, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба.

Ранее в Белом доме заявляли, что эти люди, по мнению администрации США, стремятся использовать получаемые секретные данные в политических, а иногда и финансовых целях.

Напомним, сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, был уволен из бюро в пятницу, 10 августа.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Также Трамп уволил главу минздрава США. В отношении Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.