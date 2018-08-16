Трамп закрыл доступ экс-директора ЦРУ к секретным данным

Сегодня, 02:34

В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп лишил бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана доступа к засекреченной информации, сообщила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я решил отозвать доступ бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным сведениям", – зачитала она слова из заявления президента.

"Выгода, которую члены администрации могут извлечь из консультаций с мистером Бреннаном не стоит риска, представляемого его непредсказуемым поведением", – говорилось в документе.

"Репутация мистера Бреннана ставит под вопрос его надежность и объективность", – добавила Сандерс.

Бреннан долгое время критикует Трампа и отстаивает мнение, что тот сговорился с Россией во время выборов 2016-го года.

Критики заявляли, что Бреннан и ряд других высокопоставленных чиновников времен Обамы пользуются доступом к государственной тайне в собственных коммерческих целях, очерняя при этом президента США в ходе выступлений на различных каналах.

В заявлении Трампа отмечается, что он также рассматривает возможность лишения доступа к секретным данным и других бывших руководителей разведслужб, включая экс-глав ФБР, нацразведки и АНБ: Джеймса Коми, Джеймса Клаппера и Майкла Хэйдена, а также экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейба.

Ранее в Белом доме заявляли, что эти люди, по мнению администрации США, стремятся использовать получаемые секретные данные в политических, а иногда и финансовых целях.

Напомним, сотрудник ФБР Питер Стржок, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом, был уволен из бюро в пятницу, 10 августа

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

Также Трамп уволил главу минздрава СШАВ отношении Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.
ЦРУ, ФБР, Трамп, АНБ, Дональд Трамп, Сандерс
Источник:

Интерфакс

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