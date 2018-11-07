Трамп отправил в отставку генпрокурора Сешнса

Президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.

"По вашей просьбе я подаю в отставку", – говорится в тексте заявления Сешнса, направленного в Белый дом. Сешнс заверяет, что прилагал все усилия к тому, чтобы "поддерживать фундаментальные юридические процессы, являющиеся основанием правосудия". Минюст после прихода Трампа к власти в январе 2017 года активно боролся с насильственной преступностью, противостоял "транснациональным бандам", "защищал национальную безопасность" США и ужесточал иммиграционный контроль, заявил Сешнс. "И мы видим (позитивные) результаты", – убежден уходящий министр.

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"Самым важным является то, что за время моего пребывания в должности генерального прокурора мы восстановили и обеспечивали верховенство закона. Речь идет о славной традиции, ответственность за защиту которой лежит на каждом из нас. Мы действовали честно и правомочным и агрессивным образом продвигали политическую повестку дня нынешней администрации (США)", – считает Сешнс.

В свою очередь Трамп в своем "Твиттере" написал, что временно исполняющим обязанности главы Минюста назначен Мэтью Уитэкер. До настоящего времени тот являлся начальником аппарата Сешнса.

"Мы рады объявить о том, что нашим новым исполняющим обязанности генерального прокурора США станет Мэтью Уитэкер – (до сегодняшнего дня) начальник аппарата генерального прокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции. Он будет хорошо служить нашей стране. Мы благодарим генерального прокурора Джеффа Сешнса за его службу и желаем ему всего хорошего! Кандидатура постоянного сменщика (Сешнса) будет выдвинута позднее", – отметил глава американской администрации.

Трамп множество раз публично критиковал Сешнса в последние несколько месяцев. Главная причина резкого недовольства президента уходящим министром юстиции заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств якобы имевшего места вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Возглавил это разбирательство в мае минувшего года спецпрокурор Роберт Мюллер, в прошлом являвшийся директором ФБР США. Выступая ранее в среду на пресс-конференции, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

Напомним, что должность главы американской дипломатии Майк Помпео занял лишь полгода назад – в марте, сменив на ней Рекса Тиллерсона.

Кроме того, в данный момент Дональд Трамп занят поиском кандидата на место постоянного представителя США в ООН, поскольку действующий постпред Никки Хейли подала в отставку.

Мы также писали, что в прошлом месяце президент США намекнул на скорую отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса.