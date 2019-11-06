Трамп отреагировал на массовое убийство мормонов в Мексике

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Президент США Дональд Трамп выразил готовность оказать мексиканским властям помощь в борьбе с действующими в стране наркокартелями. Соответствующее заявление он сделал после нападения на группу мормонов на севере Мексики, жертвами которого стали 12 человек.

"Если Мексика нуждается в помощи при уничтожении этих монстров, то Соединенные Штаты готовы, хотят и могут помочь сделать это быстро и результативно. Великий новый президент Мексики (Андрес Мануэль Лопес Обрадор) серьезно занялся этим вопросом, но картели становятся все больше и могущественнее до такой степени, что иногда необходима армия, чтобы победить армию (наркоторговцев)", – написал американский президент.

Трамп также добавил, что ожидает звонка от Обрадора с целью обсуждения сложившейся ситуации.

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"Настало время для мексиканских властей при помощи Соединенных Штатов развязать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли", - добавил он.

В свою очередь мексиканский президент, как передало агентство Reuters, комментируя предложение Трампа содействовать борьбе с наркоторговцами, заявил, что Мексика не нуждается в иностранной помощи в подобных случаях.

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С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в латиноамериканской стране стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября президент Обрадор назвал повышение уровня безопасности в Мексике своей главной задачей.

Напомним, не так давно четырнадцать полицейских погибли, трое ,ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель "Халиско".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить чиновника у толпы.

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