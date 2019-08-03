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Трамп отреагировал на новые испытания Северной Кореи

Сегодня, 12:51

Глава Белого дома считает, что пуски ракет не нарушают договоренностей США и КНДР

/ Фото: AFP

Трамп отреагировал на новые испытания Северной Кореи https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Глава Белого дома считает, что пуски ракет не нарушают договоренностей США и КНДР

Последние ракетные испытания Северной Кореи не нарушают договоренностей США и КНДР, которые они заключили в Сингапуре. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

"За последние несколько дней Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности. Эти испытания ракет не является нарушением достигнутых в Сингапуре соглашений, мы не обсуждали ракеты малой дальности", – сообщил Трамп, отметив, что действия КНДР могут нарушать резолюцию ООН.

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Фото: Getty Images

Глава Белого дама уверен в том, что Ким Чен Ын "не хочет разочаровывать его" и КНДР есть что терять в случае нарушения соглашений, достигнутых в Сингапуре.

Как известно, Северная Корея дважды запустила неопознанные снаряды ближнего радиуса действия, что стало третьим за неделю ракетным испытанием со стороны Пхеньяна. Испытания рассматриваются как реакция на запланированные военные учения Южной Кореи и США, которые должны состояться уже в этом месяце.

В свою очередь в Евросоюзе жестко ответили на новые ракетные пуски Северной Кореи. КНДР, указали там, должна воздерживаться от любых действий, которые нагнетают обстановку на Корейском полуострове, включая запуски баллистических ракет малой дальности.

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