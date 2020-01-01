Трамп отреагировал на заявление Ким Чен Ына по ядерному оружию

Северокорейский лидер выступил с громким заявлением, но Трамп пока спокоен

/ Фото: AFP

После заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия, президент США Дональд Трамп пока не спешит говорить о новом кризисе между странами.

Об этом сообщает Reuters.

Спустя несколько часов после заявления лидера Северной Кореи Трамп заверил, что он все еще ладит со своим северокорейским коллегой.

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"Он подписал контракт, он подписал соглашение о денуклеаризации... Это было сделано в Сингапуре, и я думаю, что он человек слова, и мы собираемся это выяснить", – сказал журналистам Дональд Трамп.

Как сообщали новости "Сегодня", также Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея будет разрабатывать стратегическое оружие до тех пор, пока "враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена".

"В скором времени мы покажем новое стратегическое оружие, которым обладает КНДР", – сказал он.

Как сообщалось, в связи с испытанием на ракетном полигоне Сохе в Северной Корее заговорили об "очередном изменении стратегического статуса" страны. Ранее постоянный представитель КНДР при ООН заявил, что Северная Корея сняла проблему ядерного разоружения с повестки дня переговоров с США.

Ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

Мы также писали о февральском саммите глав США и КНДР. Главной целью переговоров было ядерное разоружение Корейского полуострова. Однако прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу. Подробнее об этом – в сюжете:

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