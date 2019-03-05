Трамп резко ответил на решение демократов начать новое расследование против него

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует расследование злоупотреблений Трампа

Фото: AFP

Трамп резко ответил на решение демократов начать новое расследование против него //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg 2019-03-05T17:03:00+02:00 США Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует расследование злоупотреблений Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал "совершенно спятившими" председателя спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффу (демократ от штата Калифорния) и председателя юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлера (демократ от штата Нью-Йорк), начавших расследование в отношении него. Об этом он написал в Twitter.

"Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!", - написал Трамп.

Ранее стало известно, что Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов начнет собирать документы о воспрепятствовании осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью со стороны президента Трампа и его сторонников.

"Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Это наша работа – защитить верховенство права", – сказал председатель комитета Джеррольд Надлер

Конгрессмен от Демократической партии добавил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов. Читайте также Конгресс США решил проверить налоговые декларации Трампа за десять лет

Одним из примеров препятствования осуществлению правосудия Надлер назвал увольнение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.

Впрочем, конгрессмен отметил, что сейчас правительство не имеет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента Трампа.

Напомним: Дональд Трамп отвергает любые обвинения в связях с Москвой, в том числе и во время выборов, на которых он был избран президентом США.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно грозила начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании.

В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.

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