Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп резко ответил на решение демократов начать новое расследование против него

Сегодня, 17:03

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует расследование злоупотреблений Трампа

Фото: AFP
Трамп резко ответил на решение демократов начать новое расследование против него //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af4/85b/5c7af485ba118.jpg США Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует расследование злоупотреблений Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал "совершенно спятившими" председателя спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США Адама Шиффу (демократ от штата Калифорния) и председателя юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерри Надлера (демократ от штата Нью-Йорк), начавших расследование в отношении него. Об этом он написал в Twitter.

"Сейчас, когда они понимают, что в сговор с Россией вступили только криводушная Хиллари Клинтон и демократы, Надлер, Шифф и демократические главы комитетов совершенно спятили! Ни в чем не повинным людям направили 81 письмо, чтобы донимать их. Они ничего не сделают для нашей страны!", - написал Трамп.

Ранее стало известно, что Юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов начнет собирать документы о воспрепятствовании осуществлению правосудия, коррупции и злоупотребления властью со стороны президента Трампа и его сторонников.

"Мы планируем инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции... и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Это наша работа – защитить верховенство права", – сказал председатель комитета Джеррольд Надлер

Конгрессмен от Демократической партии добавил, что 60 лиц и учреждений получают запросы на предоставление документов.

Читайте также

Одним из примеров препятствования осуществлению правосудия Надлер назвал увольнение Трампом бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми в 2017 году. На тот момент Коми возглавлял расследование о вмешательстве России.

Впрочем, конгрессмен отметил, что сейчас правительство не имеет достаточно доказательств, чтобы начать процедуру импичмента Трампа.

Напомним: Дональд Трамп отвергает любые обвинения в связях с Москвой, в том числе и во время выборов, на которых он был избран президентом США.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно грозила начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании.

В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, расследование, конгресс, Трамп, Конгресс США

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп резко ответил на решение демократов начать новое расследование против него". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп отменяет льготные пошлины для Индии и Турции

Сегодня, 10:21

Президент США объяснил свое решение по торговым преференциям

В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Сегодня, 03:46

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах

Трамп отверг сообщения о военных переговорах с Ким Чен Ыном

Сегодня, 02:46

США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng

Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

Вчера, 21:53

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма

Трамп назвал еще одну причину срыва переговоров с Ким Чен Ыном – виноваты демократы

Вчера, 14:43

Во время саммита США-КНДР в Вашингтоне Конгресс допрашивал экс-адвоката Трампа

СМИ узнали детали торговой сделки между США и Китаем

Вчера, 03:22

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Экс-король Малайзии выгнал «Мисс Москву» из дворца со скандалом

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16