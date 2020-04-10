Трамп ответил на сообщения, что в США знали о коронавирусе еще в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что Белый дом еще в прошлом году знал об опасности, которую представляет коронавирус.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!" – написал Трамп у себя в Twitter.

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Ранее телеканал ABC сообщил, что еще в ноябре 2019 сотрудники Национального центра медицинской разведки (NCMI) пришли к выводу о катастрофических последствиях, которые может иметь распространение коронавируса. С докладами на эту тему ознакомили Пентагон и Белый дом – в частности, членов правительства США, Совета нацбезопасности, а в январе уведомили лично президента Дональда Трампа. В NCMI отрицают, что подобный отчет составлялся.

Отметим, 10 апреля Доанльд Трамп заявил, что США достигли пика эпидемии COVID-19.

"Мы на вершине кривой, я в этом уверен. В некоторых случаях идет снижение, мы уже начали этот процесс", – сказал он.

Более детально читайте в материале "Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 10 апреля и все подробности".

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