Трамп ответил на заявления Парнаса о давлении на Украину

Парнас пытается заключить для себя сделку со следствием, считает Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Дональд Трамп и члены его администрации опровергли заявления Льва Парнаса, бывшего партнера и помощника Руди Джулиани, личного юриста президента. По словам Парнаса, Трамп знал о давлении, которое оказывалось на власти Украины для того, чтобы инициировать расследование в отношении Джо Байдена, возможного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

Льву Парнасу предъявлены обвинения в незаконных пожертвованиях в избирательную кампанию Трампа.

"Это теперешняя фальшивка. Он (Парнас) пытается, вероятно, заключить для себя сделку (со следствием)", – сказал президент, общаясь с журналистами в Овальном кабинете днем в четверг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем выпустила заявление, в котором говорится, что обвинения Парнаса исходят от "человека, который вышел на свободу под залог за совершение федеральных преступлений и отчаянно пытается уменьшить свой тюремный срок".

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Заявление Белого дома о словах Парнаса было опубликовано в тот самый день, когда в Сенате формально начались разбирательства по вопросу импичмента президента Трампа. Палата представителей в среду передала в Сенат статьи импичмента, обвинив главу государства в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям предпринимателя Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, послуживших поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Напомним Парнас заявил в интервью телекомпании CNN о том, что весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи.

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Отметим, статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

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