Трамп озвучил день, когда он может опубликовать стенограмму своей первой беседы с Зеленским

«Вы сможете решить, что вы об этом думаете», - заметил Трамп

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что может 14 ноября опубликовать стенограмму своей первой — апрельской — телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг стенограмму второго звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", — сказал американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы узнать, кто является осведомителем, написавшим на него жалобу из-за второго — июльского — телефонного разговора с Зеленским. "Осведомитель предоставил много очень некорректной информации, в том числе относительно моего звонка президенту Украины", — добавил глава вашингтонской администрации.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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