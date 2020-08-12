Трамп озвучил главную международную проблему

Президент США Дональд Трамп считает ситуацию вокруг переговоров с Россией по ядерному разоружению самой крупной международной проблемой, – пишет ТАСС.

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"Мы сейчас работаем с Россией над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что Россия этого хочет. Они очень сильно этого хотят. Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня", – заявил Трамп.

"Мы работаем сейчас с Россией по этому вопросу", — сказал президент.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на 5 лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон.

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Заметим, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа.

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Напомним, чтобы сдержать Россию, в США хотят развернуть ядерные ракеты.

Напомним, что в ООН считают, что обладание ядерным оружием ослабляет безопасность, а не укрепляет ее. А сеть договоров по контролю над ядерным оружием находится под угрозой.

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