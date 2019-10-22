Трамп озвучил, сколько миллиардов он потерял из-за своего президентства

Я отдаю свою президентскую зарплату, которая, по-моему, составляет около 450 тысяч долларов - заявил Трамп

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о том, что ради своей страны в свое время решил не получать зарплату и, кроме того, потерял миллиарды долларов из личных средств.

"Я бы предоставил Doral (курорт в Майами для саммита G7 – ред) бесплатно. Я бы отдал за это много денег, ровно как я отдаю свою зарплату. А я отдаю свою президентскую зарплату, которая, по-моему, составляет около 450 тысяч долларов", – сказал Трамп.

По его словам, он не думает, что какой-либо другой американский лидер, кроме как, возможно, Джордж Вашингтон, отказывался от президентской зарплаты. Трамп также добавил, что за время президентства он потерял много денег. По его оценке, политическая карьера стоила ему от двух миллиардов долларов до пяти миллиардов долларов. Политик пояснил, что речь идет, в частности, об упущенной прибыли – деньгах, которые он не смог заработать, так как приостановил ведение бизнеса ради работы президентом.

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"Если бы мне пришлось бы вновь сделать это (стать президентом – ред), я бы согласился. Я это делаю ради своей страны и народа", – сказал Трамп. Американский лидер отметил, что богатые люди могут позволить себе "такие вещи".

РанееТрамп заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.

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По мнению Трампа, саммит "группы семи" на его курорте в Майами был бы лучшим за всю историю подобных мероприятий.

Ранее мы сообщали, что на саммите G7 во французском Биаррице Трамп настойчиво убеждал других мировых лидеров в том, что возрождение формата "Большой восьмерки" с участием РФ помогло бы эффективнее решать спорные вопросы.

Тогда против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Теперь же, по его словам, из-за демократов оплачивать проведение саммита предстоит не ему, а американским налогоплательщикам.

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